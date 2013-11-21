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Посуточная аренда квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге

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Индивидуальный подход

Наши специалисты оперативно предоставят Вам самую актуальную информацию о стоимости и возможности бронирования любой из выбранных Вами квартир.

Огромный выбор квартир

Наша база насчитывает более 500 квартир и мини-отелей в Санкт-Петербурге для посуточной аренды от эконом-класса до элитных апартаментов.

Ответственность и гарантии

Возврат предоплаты или гарантия переселения в апартаменты аналогичного или более высокого класса комфортности, если квартира не соответствует описанию.

Отсутствие комиссии сервиса

Наши услуги по привлечению туристов оплачиваются самими хозяевами квартир и управляющими апартаментов и мини-отелей Петербурга.

4 причины выбрать наш сервис посуточной аренды

Наш сервис посуточного бронирования
квартир в Петербурге рассчитан
на туристов и гостей города, которые ценят комфорт и независимость во время
пребывания!

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Актуальные подборки квартир от нашего сервиса

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Уютная студия в самом сердце Золотого треугольника
1-комнатная квартира на Уютная студия в самом сердце Золотого треугольника в Санкт-Петербурге
ID 1698
Кол-во комнат 1
Метро Невский проспект
Район Адмиралтейский
Метраж 20 кв.м.
Спальные места 2+1
от 2500 руб.
Апарт-отель у Адмиралтейских верфей
2-комнатная квартира на Апарт-отель у Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге
ID 7697
Кол-во звезд 2
Метро Балтийская, Нарвская
Район Адмиралтейский
Площадь от 13 кв.м. до 25 кв.м.
Кол-во номеров 35
от 2200 руб.
Однокомнатная квартирав центре Петербурга, на Кавалергардской улице
1-комнатная квартира на Однокомнатная квартирав центре Петербурга, на Кавалергардской улице в Санкт-Петербурге
ID 1696
Кол-во комнат 1
Метро Чернышевская
Район Центральный
Метраж 45 кв.м.
Спальные места 2+2
от 4400 руб.
Апартаменты на Невском проспекте 107
1-комнатная квартира на Апартаменты на Невском проспекте 107 в Санкт-Петербурге
ID 1691
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 22 кв.м.
Спальные места 2+2
от 2950 руб.
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Апартаменты на Невском проспекте 107
1-комнатная квартира на Апартаменты на Невском проспекте 107 в Санкт-Петербурге
ID 1691
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 22 кв.м.
Спальные места 2+2
от 2950 руб.
Двухкомнатная квартира в центре на улице Рубинштейна д.3-4
2-комнатная квартира на Двухкомнатная квартира в центре на улице Рубинштейна д.3-4 в Санкт-Петербурге
ID 2689
Кол-во комнат 2
Метро Достоевская, Маяковская
Район Центральный
Метраж 85 кв.м.
Спальные места 2+2
от 4550 руб.
Студия посуточно у Московского вокзала на 4 Советской 8-15
1-комнатная квартира на Студия посуточно у Московского вокзала на 4 Советской 8-15 в Санкт-Петербурге
ID 1673
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 16 кв.м.
Спальные места 2
от 2500 руб.
Просторная квартира у Московского вокзала
3-комнатная квартира на Просторная квартира у Московского вокзала в Санкт-Петербурге
ID 3665
Кол-во комнат 3
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 66 кв.м.
Спальные места 2+2+2+1
от 4000 руб.
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Просторная двухкомнатная квартира на улице Пестеля 14
2-комнатная квартира на Просторная двухкомнатная квартира на улице Пестеля 14 в Санкт-Петербурге
ID 2688
Кол-во комнат 2
Метро Чернышевская
Район Центральный
Метраж 92 кв.м.
Спальные места 2+2+2
от 3800 руб.
Двухкомнатная квартира с видом на Невский проспект
2-комнатная квартира на Двухкомнатная квартира с видом на Невский проспект в Санкт-Петербурге
ID 2675
Кол-во комнат 2
Метро Адмиралтейская
Район Центральный
Метраж 65 кв.м.
Спальные места 2+2+1
от 3800 руб.
Дизайнерская студия посуточно на улице Чайковского
1-комнатная квартира на Дизайнерская студия посуточно на улице Чайковского в Санкт-Петербурге
ID 1669
Кол-во комнат 1
Метро Чернышевская
Район Центральный
Метраж 35 кв.м.
Спальные места 2+2
от 3600 руб.
Видовые апартаменты на канале Грибоедова 22-7
1-комнатная квартира на Видовые апартаменты на канале Грибоедова 22-7 в Санкт-Петербурге
ID 1668
Кол-во комнат 1
Метро Невский проспект
Район Центральный
Метраж 14 кв.м.
Спальные места 2+2
от 3300 руб.
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Апарт-отель у Адмиралтейских верфей
2-комнатная квартира на Апарт-отель у Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге
ID 7697
Кол-во звезд 2
Метро Балтийская, Нарвская
Район Адмиралтейский
Площадь от 13 кв.м. до 25 кв.м.
Кол-во номеров 35
от 2200 руб.
Апартаменты на Невском проспекте 107
1-комнатная квартира на Апартаменты на Невском проспекте 107 в Санкт-Петербурге
ID 1691
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 22 кв.м.
Спальные места 2+2
от 2950 руб.
Апартаменты у площади Восстания
1-комнатная квартира на Апартаменты у площади Восстания в Санкт-Петербурге
ID 1687
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Александра Невского, Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 16 кв.м.
Спальные места 2+2
от 2500 руб.
Апартаменты на 2-й линии Васильевского острова
1-комнатная квартира на Апартаменты на 2-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге
ID 1683
Кол-во комнат 1
Метро Василеостровская, Спортивная
Район Василеостровский
Метраж 25 кв.м.
Спальные места 2+2
от 2800 руб.
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Уютная студия в самом сердце Золотого треугольника
1-комнатная квартира на Уютная студия в самом сердце Золотого треугольника в Санкт-Петербурге
ID 1698
Кол-во комнат 1
Метро Невский проспект
Район Адмиралтейский
Метраж 20 кв.м.
Спальные места 2+1
от 2500 руб.
Московский пр-т, д. 208
1-комнатная квартира на Московский пр-т, д. 208 в Санкт-Петербурге
ID 1694
Кол-во комнат 1
Метро Московская
Район Московский
Метраж 25 кв.м.
Спальные места 2+1
от 2280 руб.
Апартаменты на Невском проспекте 107
1-комнатная квартира на Апартаменты на Невском проспекте 107 в Санкт-Петербурге
ID 1691
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 22 кв.м.
Спальные места 2+2
от 2950 руб.
Студия посуточно у Московского вокзала на 4 Советской 8-11
1-комнатная квартира на Студия посуточно у Московского вокзала на 4 Советской 8-11 в Санкт-Петербурге
ID 1674
Кол-во комнат 1
Метро Площадь Восстания
Район Центральный
Метраж 20 кв.м.
Спальные места 2
от 2900 руб.
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Наши эксперты делятся бесценным опытом

В нашем блоге мы освещаем не только
самые актуальные вопросы по
особенностям посуточной аренды в
Петербурге, но и предоставляем полезную информацию о местах культурного и
активного досуга.

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