Посуточная аренда квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге
Индивидуальный подход
Наши специалисты оперативно предоставят Вам самую актуальную информацию о стоимости и возможности бронирования любой из выбранных Вами квартир.
Огромный выбор квартир
Наша база насчитывает более 500 квартир и мини-отелей в Санкт-Петербурге для посуточной аренды от эконом-класса до элитных апартаментов.
Ответственность и гарантии
Возврат предоплаты или гарантия переселения в апартаменты аналогичного или более высокого класса комфортности, если квартира не соответствует описанию.
Отсутствие комиссии сервиса
Наши услуги по привлечению туристов оплачиваются самими хозяевами квартир и управляющими апартаментов и мини-отелей Петербурга.
Актуальные подборки квартир от нашего сервиса
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
Менеджер по бронированию свяжется с вами в течение часа.
Бронирование
Порядок бронирования квартир
1. Бронирование квартиры на сайте.
Бронирование на сайте возможно двумя способами:
1.Вы сами находите подходящий вариант квартиры или мини-отеля. Для этого Вам необходимо воспользоваться формой поиска на главной странице сайта, выбрать заинтересовавший Вас вариант и нажать кнопку «Забронировать», заполнить форму и отправить заявку менеджеру.
2.Вы можете оставить заявку на подбор квартир, подходящих по определенным параметрам (район, предел стоимости и другие необходимые критерии). Сотрудники нашей компании подберут сразу несколько вариантов, которые наилучшим образом удовлетворят всем Вашим пожеланиям. Данная выборка будет в кратчайшие сроки отправлена на указанный Вами электронный адрес.
2.Бронирование по электронной почте.
На электронный адрес apartumgroup@gmail.ru Вы можете отправить письмо в свободной форме, указав сроки проживания, количество человек (с указанием кол-ва раздельных спальных мест), Ваши контактные данные, предпочитаемый район проживания, а также бюджет, на который рассчитываете.
3. Бронирование по телефону.
Вы можете высказать любое пожелание нашему менеджеру, задать любой вопрос о стоимости, наличии свободных квартир, возможности получения скидок, позвонив по телефону:
тел. 8(812) 924-88-17 (Санкт-Петербург), +7 (903) 092-52-70 (Билайн).
На главной странице нашего сайта есть услуга «Заказ звонка», где Вы можете оставить своё имя и телефон. В течении 15-30 минут с Вами свяжется наш менеджер, которому Вы подробно изложите свои пожелания.
Любую квартиру или мини-отель, представленные на нашем сайте, Вы можете заранее забронировать на определенные даты при сроке аренды от 4 и более суток. На более короткий срок, квартиры бронируются накануне заезда либо заблаговременно при условии, что это удобно по графикам бронирования.
Квартира считается забронированной только после внесения предоплаты!
Время работы: Ежедневно с 10-00 до 22.00. Без выходных.